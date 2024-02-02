Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 02.02.2024 09:55

MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon

Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, MOSSAD'ın Türkiye'deki hedeflerini özel dedektifler aracılığıyla takip ettiğini belirledi.

Çalışma kapsamında, İsrail istihbarat servisinin, irtibatlı olduğu özel dedektifler aracılığıyla hedeflerine yönelik biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf-video dokümante, canlı takip, takip cihazı yerleştirme gibi faaliyetler yürüttüğü saptandı.

MİT'ten Mossad'a son darbe: Nekropol Operasyonu
MİT'ten Mossad'a son darbe: Nekropol Operasyonu

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 şüphelinin de edindikleri bilgileri, özel dedektifler aracılığıyla MOSSAD'a sattığı tespit edildi.

İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonunun detayları belli oldu
MİT ve Emniyet'in gerçekleştirdiği Mossad operasyonunun detayları belli oldu

9 şüpheliden 7'si yakalandı

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliden 7'si yakalandı. İki şüphelinin ise aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı anlaşıldı.

MİT, Aralık 2022'de MOSSAD'ın özel dedektif ve taktik elemanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, yakalanan 68 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.

ETİKETLER
MİT Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da aday tanıtım toplantısına katılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
13 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
10:06
ABD'de tek motorlu uçak mobil ev parkına düştü
10:07
Bakan Şimşek uyardı: Banka hesabınızı kullandırmayın
10:04
Kenya'da gaz patlaması sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı
10:02
Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar
10:01
Borsa rekor tazeledi
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
FOTO FOKUS
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ