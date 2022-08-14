Haber Giriş: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT Hakurk ve Metina'da 6 teröristi etkisiz hale getirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki operasyonu dün düzenledi.
Operasyonlarda, Hakurk'ta 4, Metina'da 2 olmak üzere 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Son Dakika MİT Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele PKK/KCK
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