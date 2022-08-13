Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca: Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter
[Fotograf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:
"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Çalışanları
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