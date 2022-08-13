Bakan Koca, "Beyaz Reform" etiketiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

"Poliklinik hizmeti veren tıp doktorlarının sekreterlik görevine son veriyoruz. Hedefimiz, yıl sonuna dek her polikliniğe bir sekreter. Amacımız, doktorun işine daha iyi odaklanması. Şimdiden hayırlı olsun."