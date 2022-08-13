Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 19:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı”na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da aynı haklara sahip birinci sınıf mümtaz fertleridir.
Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.
Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz
Kimi Avrupa devletlerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunları sizlerin de gördüklerini biliyorum.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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