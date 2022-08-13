Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir’de “Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı”na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bu ülkenin 85 milyon vatandaşının tamamı da aynı haklara sahip birinci sınıf mümtaz fertleridir.

Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın 8 bin 740 talebi belirlendi. 5 bin 600'ü hızla karşılandı.

Çeşitli illerimizde temeli atılan ve yapımı tamamlanan 8 cemeviyle ilgili toplu töreni yakında gerçekleştireceğiz

Kimi Avrupa devletlerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunları sizlerin de gördüklerini biliyorum.