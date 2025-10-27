Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
Gündem
AA 27.10.2025 14:23

Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Emine Göğebakan, kadınlar 46 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde tatamiye çıkan Emine, ilk turu maç yapmadan geçti. Emine, sırasıyla Endonezya'dan Ni Kadek Heni, İspanya'dan Violeta Diaz Arribas, Macaristan'dan Kamilah Salim ve Kazakistan'dan Aidana Kumartayeva'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde Rus Milana Bekulova ile karşılaşan 24 yaşındaki milli tekvandocu, katıldığı ilk dünya şampiyonasında podyumun zirvesine çıktı.

Emine böylece Türkiye'ye, 2025 Dünya Tekvando Şampiyonası'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.

Milli Sporcular
