Az Bulutlu 23.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 27.10.2025 13:59

Cevdet Yılmaz: Toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cevdet Yılmaz: Toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, iş gücü piyasasının eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürdüğünü belirtti.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında, tek haneli oranlardaki istikrarlı seviyenin 29'uncu aya taşındığını bildiren Yılmaz, kadınların ve gençlerin işsizlik oranında geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 1,1 ve 1,8 puan olmak üzere belirgin düşüşler kaydedildiğine işaret etti.

İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı

Makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikaların üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ederken, istihdam artışına da katkı sağlamayı amaçladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere iş gücüne katılımda güçlük yaşayan bireylere yönelik programlarımızla istihdamımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Diğer yandan özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamanın yanı sıra istikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi hedefliyoruz."

ETİKETLER
Cevdet Yılmaz İstihdam
Sıradaki Haber
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
11. Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirilecek
14:27
Milli tekvandocu Göğebakan, dünya şampiyonu oldu
14:12
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 13 bin yıllık delici el aleti ve boncuklar bulundu
14:07
Dışişleri: Karadağ'daki gelişmeler yakından takip ediliyor
14:02
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 48 saatte 8 artarak 68 bin 527'ye çıktı
14:03
Kadın sürücüye saldıran "trafik zorbası" yakalandı
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
Türkiye’nin milli tankı ALTAY’da kritik donanım ASELSAN’dan
FOTO FOKUS
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
Ünlü oyuncular tabii'nin yeni sezon etkinliğinde buluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ