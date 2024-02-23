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Gündem
TRT Haber 23.02.2024 22:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan KAAN paylaşımı: İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten

TUSAŞ'ın mühendisi KAAN'ı uçuran ruhu anlattı ve "Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var." dedi. Milli Savunma Bakanlığı da bu sözlerin anlatıldığı videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten" paylaşımı yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan KAAN paylaşımı: İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen çalışmayla gökyüzüyle buluşan KAAN dünya basınında da geniş yer buldu.

TUSAŞ mühendisinin KAAN’ı yapan ruhu ve motivasyonu anlattığı video ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. 

"Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babasız büyümesin diye kendi çocuklarını anasız babasız büyütmeyi göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Biz onlar için buradayız…"


"Askerlerimiz ve mühendislerimiz, omuz omuza çalışmaya devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı, TRT Haber X hesabında paylaşılan ve TUSAŞ mühendisinin duygularını anlatan videoyu alıntılayarak, "İşte bu ruhtur bu ülkeyi yücelten!" notuyla bir paylaşım yaptı. 


Bakanlığın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Birçok coğrafyada görev yapan Mehmetçik, bu ruhu hissederek milletinin emrinde görevine devam ediyor.

Bu yüce milletin sizler gibi koca yürekli mühendis evlatları olduğu sürece, hiçbir çocuğumuz anasız ve babasız büyümeyecek!

Askerlerimiz ve mühendislerimiz; milletimizin güvenliğini sağlamak, ülkemizi daha da yüceltmek için omuz omuza çalışmaya devam edecek.

Bu uğurda seferber olan mühendislerimizi gönülden selamlıyor, asil milletimizi gururlandıracak nice başarılar diliyoruz." 

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KAAN Milli Savunma Bakanlığı TUSAŞ
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