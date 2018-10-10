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Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Soçi'deki mutabakat kapsamında ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi sürecinin bugün itibarıyla tamamlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığından İdlib açıklaması

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde istikrarın temini için garantör devletler Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül'de mutabakat imzalandığı hatırlatıldı.

"Kalıcı barışın tesisi için faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir"

Soçi'de gerçekleştirilen mutabakat kapsamında, coğrafi yapı ve yerleşim alanlarının özellikleri de dikkate alınarak, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları boyunca 15-20 kilometre derinliğinde Silahtan Arındırılmış Bölge'nin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Garantör ülke olarak Türkiye mutabakattaki sorumluluklarını yerine getirmiş, bu kapsamda, İdlib'de gerginliğin sonlandırılması ve karşılıklı çatışma riskinin ortadan kaldırılması maksadıyla, ağır silahların Silahtan Arındırılmış Bölge'den çekilmesi 10 Ekim 2018 tarihinde tamamlanmıştır. İdlib'de sürdürülebilir ve kalıcı barışın tesisi için mutabakat kapsamında faaliyetlerimiz hız kesmeden sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: milli savunma bakanlığı, idlib, ağır silah, Silahtan Arındırılmış Bölge
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