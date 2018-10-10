AK Parti Sakarya Milletvekili Sofuoğlu kaskını Yeşilay'a bağışladı

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kaskını, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Hatice Saadet Kalyoncu'ya takdim etti.

Kenan Sofuoğlu, milletvekili olmadan önce Yeşillay'ın bir programında, kask hediye edeceğine dair söz verdiğini belirterek, "2010 yılındaki dünya şampiyonasında kullandığım kask. Finali, Fransa'da kazandığımda bu kaskı takmıştım. Neden, bu kask? Bir kere rengi yeşil, uyuyor, diğer sebebi üzerinde Osmanlı tuğrasını direkt kullandığım kasklardan biri olması. Bu, ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştığım kasktır." dedi.

Sofuoğlu, Yeşilay için daha birçok program yaptıklarını ve destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, tüm kasklarımı sakladığını ve nadir olarak hediye ettiğini söyledi.

Kaskı, Yeşilay'ın satışa çıkaracağına işaret eden Sofuoğlu, "Yeşilay, buradan elde edilen geliri eminim ki her zaman olduğu gibi uygun yerlerde kullanacaktır. Umut ediyorum, hayırlı işlere vesile olur." dedi.

Bir basın mensubunun, AK Parti'nin trafik suçlarında cezaların artırılması için Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclise sunulmasını hatırlatması üzerine Sofuoğlu, Türkiye'de büyük çaplı stadyumlar yapıldığını ancak hız tutkusu olan gençlerin kullanacağı parkurların bulunmadığına dikkati çekti. Sofuoğlu, Türkiye'de 300 kilometre hıza ulaşan araçların satıldığını vurgulayarak, Düzce'de bir parkurun yapımına başlandığını, bunun diğer şehirlere örnek olmasını istedi.

Sofuoğlu, parkur sorunun çözülmesi halinde hızdan kaynaklı kazaların büyük çoğunluğunun önleneceğini savunarak, "Eğer yarışıyor olmasaydım caddelerde hız yapan bir adamdım. Buna emin olabilirsiniz. Ama yarışmak ve parkurlara çıkmak, beni caddelerde, hızdan uzak tutuyor. Halkın çıkacağı böyle parkurlara ihtiyacı var. Milletvekilliği sürecimde gerçekleştirmek istediğim projelerden birisi de bu." ifadesini kullandı.

"Sporda, sponsorluğu geliştirmek istiyoruz"

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun dün gerçekleştirdiği toplantıya katıldığını aktaran Sofuoğlu, spor konusunda faydalı işler yapmak istediğini dile getirdi.

Sofuoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bütün spor dallarında en büyük sorun, herkesin beklentisi devletten, bakanlıktan. Şirketlerin, markaların sporcuları sahiplenmesiyle devletin yükünü hafifletmek istiyoruz. Kısa zaman içerisinde bir protokol imzalayıp, daha önce benim sponsorluğumu yapan bir şirketle beraber, farklı dallarda en az 10 sporcuyu bir araya getirip, bu şirketin himayesinde örnek bir projeyle devletin, Spor Bakanlığının yükünü hafifleteceğiz. Sadece devletten değil de büyük markalardan da sponsorluk getirip sponsorluğu ülkede geliştirip, güçlendirmek istiyoruz."

Kalyoncu da Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) ücretsiz hizmet verdiğine değinerek, "YEDAM, hem madde bağımlılarına hem alkol bağımlılarına hizmet veriyor, onlara destek oluyor. Buradan gelecek gelir burada kullanılacak. Kask, Kenan beyin hayatını kurtarmıştı, bu sefer kask inşallah ihtiyacı olanların hayatını kurtarmış olacak." dedi.

Kalyoncu, Sofuoğlu'na YEDAM'da destek görenlerin yaptığı reçellerden hediye etti.

Kaynak: AA