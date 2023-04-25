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Gündem
AA 25.04.2023 21:28

Milli Savunma Bakanlığından 'dörtlü toplantı' açıklaması

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları Rusya'da dörtlü toplantı için bir araya geldi. Toplantının yapıcı bir havada geçtiği duyuruldu, dörtlü formattaki toplantılarının devamının önemi vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığından 'dörtlü toplantı' açıklaması

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İran Savunma Bakanı Mohammad Reza Aştiyani, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya, İran ve Suriye İstihbarat başkanlarının Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmeye ilişkin şu bilgiler verildi:

"Suriye'deki güvenlik durumunun güçlendirilmesi, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesi alanında atılabilecek somut adımlar, Suriye topraklarında her şekliyle terör örgütleri ve tüm aşırılıkçı gruplarla mücadele, Suriyeli mültecilerin topraklarına dönmelerine yönelik çabaların yoğunlaştırılması konuları ele alınmıştır.

Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını teyit etmişlerdir. Yapıcı havada geçen toplantı sonucunda, Suriye'de ve bir bütün olarak bölgede istikrarın temin edilmesi ve sürdürülmesi için dörtlü formattaki toplantıların devamının önemi vurgulanmıştır."

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