Bakan Yanık: Yaşlı Yaşam Köyleri kurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Yanık, 'Aile Koruma Kalkanı' modeliyle çocuklara, gençlere ve ailelere birçok proje sunulacağını anlattı. Ev hanımlarına isteğe bağlı emeklilik fırsatı sunulacağını ifade eden Yanık, yeni evlenen çiftlere de destek sağlanacağını ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık @trtrhaber’de gündeme ilişkin soruları cevaplıyor. https://t.co/VUMeTlFHS0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Derya Yanık'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesince önde barınma ihtiyacı daha sonra da temel destek ihtiyaçları bakanlığımız tarafından yerine getirildi. Deprem bölgemizde sosyal market depoları hizmet veriyor. Vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemelerini buralardan temin ediyoruz. Konutların ilk temeli atıldı inşallah 1 yılın sonunda bunları tamamlayacağız. Bölgedeki çalışmalar sistematik ve aralıksız devam ediyor. Depremzede vatandaşlarımız tarafından bunun karşılığını görmek mümkün.

21 yılda Osmaniye'nin çehresi değişti, çok önemli yatırımlar yapıldı. 35 milyar liranın üzerine Osmaniye'ye yatırım yapıldı. Osmaniye çok büyük bir yatırım ağının ortasında yer alıyor. Etki alanı itibarıyla çok güçlü bir noktada yer alıyor. Tarımsal üretimin çok yüksek ve verimli olduğu bir şehir. Tarıma dayalı sinai üretim bölgede devam ediyor. İhtisas organize sanayi bölgeleri dahil olmak üzere sanayi yatırımları yapılıyor. 4 büyük organize sanayisinin bulunduğu bir kent. Osmaniye'nin lojistik ağı üzerinde bulunması sebebiyle hareketli bir noktada bulunuyor.

Bakan Yanık: 21 yılda her anlamda Osmaniye’nin çehresi değişti. Çok önemli yatırımlar yapıldı. Bakanlıklarımızın tamamı ölçeğinde baktığımızda 2002’den bugüne kadar 35 milyar Türk lirasının üzerinde bir yatırım sadece Osmaniye’ye yapılmış.https://t.co/irZzbIQ7Ug pic.twitter.com/D7ddTYEdWJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Osmaniye 21 yılda vizyonu çok değişmiş, daha sonraki 20 yılda daha da gelişecek kilit noktaya ulaşacak illerimizden birisi haline gelecek. Petrol arama ve rezerv çalışmaları, çevreyolu ve bağlantı yolu üzerinde olması nedeniyle coğrafi olarak önemli bir konumda. Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep gibi güçlü şehirlerin bulunduğu bir noktada.

Devlet korumasına ihtiyacı olan çocuklarımızın bakımı daha önce bakımevlerinde yapılıyordu. Biz çocuk evleri modeline geçtik. Çocukların kendi öz bakımlarını yapabilecekleri bir ev ortamında yapabilmesini sağladık. Çocukların bireysel yeteneklerinin takip edildiği bir modele geçtik. Çocukların sadece başlarını sokabilecekleri bir ev olmaktan öte sosyal bir yaşam alanı oluşturduk.

Bakan Yanık: Sosyal hizmetlerde, yardımlarda devletin adeta bir lütuf olarak vatandaşına hizmet sunması mantığından biz hak temelli sorumluluk mantığına döndük. Vatandaşımıza sunduğumuz her hizmeti bir lütuf olarak değil sosyal devlet olma sorumluluğunun gereği olarak görüyoruz. pic.twitter.com/vw7x30sqce — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

20 sene önce bir hanede engelli birey varsa utanılan bir bakış açısıyla bakılıyordu. Tam aksine bireylerin kendini topluma sunabilecekleri bir model ortaya koyduk. Bireysel gelişimlerine katkı sağladık. Deprem bölgesinde otizmli bir genç kardeşimiz bize daha çok istihdam oluşturulması talebinde bulundu. Sosyal hizmetlerimiz tamamen ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapıyor. Sürdürülebilir, yeni ihtiyaca göre çeşitlendirilebilir adımlar atıyoruz.

İhtisaslaştırılmış rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız. Akran zorbalığı dahil şiddeti önleyici hizmetler yaygınlaşacak. İlkini yarın yapacağımız çocuk şuralarını sürdüreceğiz. Engelli bireylerin ailelerine psikososyal hizmetlerini geliştireceğiz. Engelli çocuğuna bakan ebeveynler için sosyal güvence sağlanacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma şartlarını geliştireceğiz. Engelsiz yaşam merkezlerimizde engel türüne göre ihtisaslaşma olacak. Kadınların iş kurma sürecinin kolaylaştırılmasına zemin hazırlayacağız. Şehit ve gazi çocuklarının özel burslardan faydalandırılması için çalışmalar yapılacak. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemini hayata geçireceğiz.

Bakan Yanık: Her ilçeye bir sosyal hizmet merkezini yaygınlaştırarak arz odaklı sosyal hizmetlerimizi dağıtmış olacağız.https://t.co/irZzbIQ7Ug pic.twitter.com/VQbNas1bh7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Aile Koruma Kalkanı

Ev hanımlarına emeklilik imkanı getirilecek. Evde bir üretim mekanizması oluşturmalarına rağmen pek çok mağduriyet yaşıyorlar. Bu noktada isteğe bağlı bir model geliştireceğiz. Sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek. Bizim amacımız her ailede en az bir çalışan olsun. İstihdama katılsın istiyoruz. Eğer özel sektör istihdam ederse sigorta primini bir süre devlet olarak biz ödeyeceğiz.

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira ödeme yapacağız. Artık babalara esnek çalışma saatleri getireceğiz.

Her ilçeye bir sosyal hizmet merkezi açacağız. Hizmetlerimizin yaygınlaşmasını sağlamış olacağız.

Ulusal yaşlılık konseyini kuracağız. Aktif yaşlanmayı sağlamak, toplumsal üretime katkı sağlamaları için bakım sigortası üzerine çalışıyoruz. Kent merkezlerinde yaşlı yaşam köyleri kurulacak. Yaşlı girişimciliğini destekleyeceğiz. Emeklilik yaşını kadınlarda çocuk sayısına göre değiştireceğiz.

Bakan Yanık: ‘Yaşlı Yaşam Köyleri’ sosyal hayattan kopmayan, birer mahalle prototipi olacak. İçinde evleri, mahalle bakkalı, berberi olan yaşam alanları olacak. Burada yaşlılarımız hem sosyal hayattan kopmamış olacaklar, hem de üretmeye devam edecekler.https://t.co/irZzbIQ7Ug pic.twitter.com/P4PYodWejb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

Yaşlı Yaşam Köyleri kurulacak

Sosyal hayattan kopmayan bir mahalle protitipi kurulacak marketi, berberi olacak geniş yaşam alanları kurulacak. Buralarda yaşlılarımız hayattan kopmamış, izole olmamış, terk edilmişlik duygusuna kapılmamış bir yaşam sürecek. Çekirdek aile yapısının yaygınlaşmasıyla birlikte yaşlılarımızdan bir kısmının devlet desteğine ihtiyacı var.

Aile Bakanlığı'na personel alımı

Yerleştirmeler, KPSS puan üstünlüğüyle mülakatsız yapılacak. 2 bin 431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Çeşitli branşlarda arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz.