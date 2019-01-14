ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

Trump'a bir tepki de Milli Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlığın resmi Twitter hesabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015 tarihinde paylaşmış olduğu "Tüm dünyaya sesleniyorum; Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" tweetini paylaştı.

Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 26 Haziran 2015

Kaynak: DHA, TRT Haber