Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.

Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/jSrGZ148tf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 17 Temmuz 2019

Türk bayrağı görseline de yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA