15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimine ilişkin davada 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Havalimanında, "Gelen Cumhurbaşkanı da olsa Başbakan da olsa alacaksınız" diyen eski Albay Özdemir, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Mahir Ayabak’ın şehit edilmesine ilişkin 4 sözleşmeli erden 2'sine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine müebbet hapis cezası verildi.

Atatürk Havalimanını işgalden sorumlu olan eski Tank Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Serbülent Eken'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı Smart Kule’de polislere ateş ederek direnen eski Binbaşı Yenihayat'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

708 sayfalık iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan 708 sayfalık iddianamede, şehitler Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez "maktul", 46 kişi "mağdur" ve 129 kişi "müşteki" sıfatıyla yer alırken, suçtan zarar görenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 65. Hükümet ve TBMM bulunuyor.

Kaynak: AA