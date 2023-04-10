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Gündem
DHA 10.04.2023 21:15

Milli Savunma Bakanlığı 'Dijital Gösterim Merkezi' törenle açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği 'Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi' Ankara'da açıldı. Açılışa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı. Akar, merkezde sergilenen 50 farklı ürünün maketlerini tek tek inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanlığı 'Dijital Gösterim Merkezi' törenle açıldı
[Fotograf: AA]

Ankara’da, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ‘Yüzyılın Gücü - Cesaretin Teknolojisi’ temasıyla bir 'Dijital Gösterim Merkezi' kuruldu.

Türk savunma sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla hayata geçirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da kullanılan silah ve sistemlerin maketlerini vatandaşlarla buluşturacak merkezin açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katıldı.

Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışını Bakan Hulusi Akar gerçekleştirdi. Bakan Akar, açılışın ardından kuvvet komutanlarıyla birlikte merkezi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Bakan Akar, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençleri savunma alanında kariyer yapmaya teşvik etmek amaçlanıyor

11 Nisan Salı günü saat 11.00'den itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak dijital gösterim merkezi üç kapalı ana bölümden oluşuyor.

Ziyaretçiler, TSK envanterindeki yerli ve milli silah, donanım, teçhizat, araç, gereç ve mühimmatı tam anlamıyla bir dijital görsel deneyimlerle yakından tanıma fırsatı bulacak. Dijital gösterim merkezinde, Milli Savunma Üniversitesine girerek TSK bünyesine katılmak isteyen gençlere yönelik danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Kariyerini savunma sanayisinde sürdürmek isteyenlere ise rehberlik hizmeti sunuluyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Milli Muharip Uçak, TCG Anadolu, Atak Helikopteri...

Dijital gösterim merkezinde, Milli Muharip Uçak (MMU), TCG Anadolu Gemisi, Atak Helikopteri ve Altay Tankı gibi Türk savunma sanayiinin önemli projelerinin maketleri ve LED ekranlarda özelliklerine ait görüntüler yer alıyor.

Merkezde ayrıca, TSK envanterinden seçilen milli ve yerli araçların maketleri ayrı ayrı alanlarda sergileniyor. Araçların sahip olduğu yetenekler de maket üzerine ve arka plana 3D videolar aracılığıyla ziyaretçilere aktarılıyor.

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Alanda bulunan sergileme ünitelerinde; namlulu silahlar, mühimmat ve diğer savunma füze sistemleri ile diğer savunma araçlarının üç boyutlu maketlerine, detaylı özelliklerine ulaşılabiliyor. Sergide, TSK envanterinde bulunan yerli ve millî silahların kapasiteleri tanıtılıyor.

Yarın saat 11.00’den itibaren vatandaşların ziyaretine açılacak dijital gösterim merkezi, 16 Nisan’a kadar açık kalacak. 

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