Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:



Emniyet teşkilatımızın çok değerli mensupları, Çok değerli polis kardeşlerim, Hanımefendiler, beyefendiler. Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Bu gönül sofrasında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bizleri buluşturdukları için, İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

Sözlerimin hemen başında sizlere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletiyorum.

Ramazan-ı Şerif’in, milletimizle birlikte tüm emniyet güçlerimiz, polislerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Rabbim’den bizleri Ramazan’a kavuşturduğu gibi sağlıkla, afiyetle Kadir Gecesine ve Bayrama da ulaştırmasını niyaz ediyorum.

Bugün ayrıca Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıl dönümünü de kutluyoruz.

Polislerimiz, tam 178 yıldır canları pahasına, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalma pahasına ülkemiz ve milletimizin huzuru için mücadele ediyor.

Emniyet camiamız, tüm kademeleriyle; fedakârlık, disiplin ve dikkat gerektiren ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor.

Ülkemizin 81 vilayetinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için, gece gündüz görev yapan toplam 340 bin kardeşime, Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkem ve milletim adına, teşekkür ediyorum.

Burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum.

Sizler, şerefli bir mesleğin mensupları olarak, sadece asayişi, sadece güvenliği, sadece huzur ve barışı temin etmiyorsunuz.

Her biriniz aynı zamanda görevinizi eksiksiz yaparak ülkemizin itibarına, ülkemizin gelişmesine de önemli katkılar sağlıyorsunuz.

Türkiye’nin yıldızının parlamasında, bölgesinin turizm, ticaret ve ekonomi merkezi haline gelmesinde sizlerin çok büyük emeği var.

Bugün ekonomisiyle, demokrasisiyle, tesis ettiği huzur ortamıyla öne çıkan bir Türkiye gerçeğinden bahsediyorsak, hiç şüphesiz bunun aktörlerinden birisi de polisimizdir, farklı birimleriyle emniyet teşkilatımızdır.

Asrın felaketiyle sarsıldığımız 6 Şubat depremlerinde buna bir kez daha şahit olduk.

Depremde vefat eden 50 bini aşkın insanımız arasında 216’da emniyet mensubumuz bulunuyordu.

Kendi acılarına ve kayıplarına rağmen polis teşkilatımız, depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin imdadına koştu.

Arama-kurtarma çalışmalarından asayişin teminine, yardım dağıtımından koordinasyon faaliyetlerine kadar her alanda polislerimiz görev aldı.

11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızın etkilendiği böyle büyük bir sınamanın üstesinden alnımızın akıyla geldik.

Güvenlik noktasında ufak-tefek olaylar dışında hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık.

Bırakın deprem felaketini, birkaç saatlik elektrik kesintilerinde bile başka ülkelerde, yağmadan hırsızlığa neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Milletimiz, bu yönüyle de farkını ve asaletini çok net biçimde göstermiştir.

Şu anda da 20 bin takviyeyle birlikte toplam 70 bin emniyet personelimiz bölgede görev yapıyor.

Bir an önce hayatın normale dönmesi, yaralarımızın sarılması için bu 70 bin kardeşimiz, yalan ve iftiralara aldırmadan, elini taşın altına koyuyor.

Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir; ve inşallah asla unutulmayacaktır.

Hem Ramazanı Şerifinizi, hem de sizlerin gurur günü olan Polis Gününüzü tebrik ediyorum.

İdrak ettiğimiz mübarek günlerin, teşkilatımızın tüm kademelerinde görev yapan kardeşlerime huzur, esenlik, mutluluk getirmesini diliyorum.

Bu vesileyle, Emniyet Teşkilatımızın şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, kendilerine Allah’tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum.

Sınırlarımız dışında ülkemizi ve milletimizi temsilen sorumluluk üstlenen teşkilat mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.

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