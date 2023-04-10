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Gündem
AA 10.04.2023 20:19

Togg İçişleri Bakanlığı envanterinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli otomobil Togg'un bakanlığın envanterine girdiğini duyurdu.

Togg İçişleri Bakanlığı envanterinde

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda Togg, bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı. Türkiye'nin devrimi, yerli ve milli arabamız Togg, bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

 

Paylaşımda Bakan Soylu'nun Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

Togg İçişleri Bakanlığı envanterinde

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