Togg İçişleri Bakanlığı envanterinde

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda Togg, bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı. Türkiye'nin devrimi, yerli ve milli arabamız Togg, bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

#TürkiyeYüzyılı'nda TOGG, Bakanlığımıza #YakıştıMıYakıştı



Türkiye’nin devrimi,

Yerli ve Millî arabamız TOGG,

Bakanlığımızın envanterinde.



Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler pic.twitter.com/sZwvjYQpzY — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 10, 2023

Paylaşımda Bakan Soylu'nun Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.