Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik başvuru kılavuzunu yayımladı

Bedelli askerlik düzenlemesini de içeren Torba Yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Başvuru kılavuzu "asal.msb.gov.tr'' adresinden yayımlandı.
Düzenleme 1 Ocak 1994 ve öncesinde doğanları kapsıyor.
Şartları sağlayan yükümlülerin 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Bedelli askerlik hakkından yararlananlar; temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz izinli sayılacak.
Kamuda, bedelli askerlikten yararlanma şartı taşıyanlar arasında sayısı en çok grup doktorlar.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dövizle askerlik için 2 bin avro ödeyecek.
Başvurularını konsolosluklar aracılığıyla yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
Bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanmak isteyenlere; Burdur, Bilecik, Aydın, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale ve İzmir'de Piyade ve Topçu birliklerinde eğitim verilmesi planlanıyor.
21 günlük eğitimde, yürüyüş, yat-kalk ve silah eğitimi verilecek.
Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.
Yükümlülerin, bedelli askerlik için 3 ay içinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.
Kaynak: TRT Haber