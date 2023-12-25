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Gündem
TRT Haber 25.12.2023 18:33

Milli Savunma Bakanı Güler TSK komuta kademesi ile Hakkari'de

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi almak için Hakkari'ye gitti.

Milli Savunma Bakanı Güler TSK komuta kademesi ile Hakkari'de

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hakkari'ye gittiği belirtildi.

Açıklamada, "Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na inen Bakan Yaşar Güler, buradan helikopter ile Hakkari'deki Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına geçti. Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi" ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Yaşar Güler Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Terör Örgütü Terörle Mücadele
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