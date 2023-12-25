Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi

Başkanlık Divanı üyeleri saat 14.00'te İyi Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi.

Toplantıda Meral Akşener'in Uşak ve Nevşehir'de verdiği mesajların yansımaları değerlendirildi.

Saha çalışmaları planlandı

İl ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama gözden geçirildi.

Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu toplantıya ilişkin basın açıklaması yapacak.