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Gündem
AA 25.12.2023 16:11

Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi

İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısı Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapıldı.

Meral Akşener kurmaylarıyla bir araya geldi

Başkanlık Divanı üyeleri saat 14.00'te İyi Parti Genel Merkezi ek binasında bir araya geldi.

Toplantıda Meral Akşener'in Uşak ve Nevşehir'de verdiği mesajların yansımaları değerlendirildi.

Saha çalışmaları planlandı

İl ziyaret programı ve saha çalışmalarıyla ilgili planlama gözden geçirildi.

Başkanlık Divanı üyeleri, yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri de ele aldı. Terör operasyonlarıyla ilgili son durum masaya yatırıldı.

İyi Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu toplantıya ilişkin basın açıklaması yapacak.

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