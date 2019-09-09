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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Çukurca şehidi için taziye mesajı09 Eylül 2019 Pazartesi 09:58 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı için taziye mesajı yayınladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mesajında, Piyade Uzman Onbaşı Sarı'nın bugün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğunu belirtti.
Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Yasin Sarı taziye şehit hulusi akar Hakkari Çukurca