Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 18:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Akar Ukrayna Altyapı Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Her iki Bakan tarafından teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı, İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.
1⃣ Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/TwqNn8dAyi#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/rdX7svUFko— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2022
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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