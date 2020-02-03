Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet komutanlarıyla, rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hatay Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Akar, ziyaret sonrası açıklama yaptı. Akar'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"8 şehidimiz var"

"8 şehidimiz var. Bunlardan 7'si asker, diğeri bizimle beraber çalışan sivil bir kardeşimiz. Yaralı olarak gelen 13 silah arkadaşımız var, hepsinin durumları iyi."

"Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi"

"Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu."

"Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz"

"Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz"