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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Suriye Özel temsilcisi Jeffrey'i kabul etti10 Ocak 2020 Cuma 13:36 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 14:20
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Akar'ın ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve James Jeffrey'i kabul ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.
Kaynak: AA