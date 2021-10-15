Geçtiğimiz yaz döneminden aklınızda en çok nelerin kaldığını sorsak, hemen hepimizin aklına maalesef güzel bir tatilden ziyade ciğerlerimizi yakan orman yangınları, seller, yitip giden canlar ve doğa aklımıza gelir…

Türkiye son yıllarda doğal afet ve acil durum konusunda oldukça zorlu günlerden geçti. Depremler, yangınlar ve seller öne çıkıyor. Bu gibi durumlarda en önemli ihtiyaçlardan biri hiç şüphesiz kesintisiz iletişim.

Peki Türkiye, doğal afet ve acil durumlarda iletişimin kesilmemesi için hangi adımları atıyor? Bu sorunun peşine düştük ve kendimizi ülkemizin kendi alanında en önemli kuruluşlarından biri olan ULAK Haberleşme’nin önünde bulduk.

[Türkiye, geçtiğimiz yılı çok sayıda bölgede oldukça şiddetli yangınlarla mücadele ederek geçirdi. Fotoğraf: AA]

Dünyanın gündeminde de aynı konu var

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Zafer Orhan, sektörün yakından tanıdığı bir isim…

Orhan bize önce şirketle ilgili bazı bilgiler anlatıyor. Sonrasında ise asıl konumuz olan ‘afet ve acil durum iletişimi’ kısmına geliyor.

Sadece ülkemizde değil, dünyanın hemen her yerinde en sıcak gündem maddelerinden biriymiş bu durum. Çok sayıda ülkenin benzer çalışmalar yaptığını öğreniyoruz. Türkiye’deki iletişim operatörlerinin de yoğun şekilde çalıştığını anlatıyor Orhan.

2 yıldan bu yana yoğun bir çalışma var

Zafer Orhan yaz dönemindeki yangınları hatırlattıktan sonra, ULAK Haberleşme olarak yaklaşık 2 yıldan bu yana söz konusu alanda yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylüyor.

Burada bir parantez açıyor Orhan ve “Bizim en büyük motivasyonumuz ve gurur kaynağımız, ULAK Haberleşme’nin yerli ve milli mühendisleriyle, genç kadrosuyla tüm bunları tesis ve temin etme çabası” diyor.

Dünyadaki 4-5 ülkeden biriyiz

Afet ve acil durum sırasında iletişimin kopmaması için atılan çalışmaları, “Dünyada bu alandaki en iyi 4-5 ülkeden biriyiz” diye özetliyor Zafer Orhan.

Biraz daha somutlaştırmak ve neler yapabileceğimizi öğrenmek istiyoruz… Orhan anlatıyor.

"Orman yangınlarında, afetlerde, sellerde, çok çeşitli farklı afet durumlarında kendi baz istasyonlarımızla, kendi ürettiğimiz IOT (nesneler arası iletişim) cihazlarımızla var olan bir kurumuz. Ayrıca yine kendi sensörlerimizle ve bütün bunları insansız hava araçlarına monte edebilme özelliğimizle, orada sağlayacağımız kesintisiz haberleşme sistemiyle bütün bu afetlere bir nevi ses oluyoruz, göz oluyoruz, kulak oluyoruz. Sadece bununla da yetinmiyor o bölgedeki verilerin iletimini de sağlıyoruz. Bu sayede çok hızlı bir şekilde iletişimi sağlayıp, güzel bir çözüm sunmuş oluyoruz."

[Yerli ve milli İHA'ların askeri sahaların yanı sıra sivil alanlarda kullanımı da giderek artıyor. Fotoğraf: AA]

İHA’lara milli iletişim pod’ları takılacak

Türkiye’nin insansız hava araçları konusunda geldiği yetkinlik ve ortaya koyduğu ürünlerin başarısı dünyanın kabul ettiği bir gerçek… Her ne kadar insansız hava aracı dendiğinde aklımıza hemen askeri bir takım işler gelse de dünya farklı bir yere gidiyor. İnsansız araçların askeri alanlar kadar sivil alanlarda da çok ciddi kullanıldığına şahit oluyoruz.

Ankara da bu gelişmeleri çok yakından takip ediyor olacak ki, kendi alanlarının en iyi olarak kabul edilen İHA’larını sivil alanlarda da çok etkin kullanabilmek için çalışmalar yapıyor. ULAK Haberleşme’nin devreye girdiği yerlerden biri de bu. İHA’ların kesintisiz iletişimde kullanılmasını soruyoruz Genel Müdür Zafer Orhan’a.

“Hem Aksungur’da hem ANKA'da hem de çok yakında diğer bazı insansız hava araçlarımızda ULAK’ın haberleşme pod’larını göreceksiniz” diyerek, aslında son derece kritik bir gelişmeyi oldukça yalın ve kısa bir şekilde bizimle paylaşıyor. Bu çalışmaların bazılarında sona gelindiğini, bazılarında projeye dair geliştirmelerin sürdüğünü anlatan Orhan, yakın zamanda bunları kamuoyuna duyuracaklarını söylüyor.

Genel Müdür Zafer Orhan ile konuşmamızı sonlandırırken, son olarak günün birinde Türk iletişim pod’larının takılı olduğu Türk İHA’larının diğer ülkelere satılabilmesi ihtimalini soruyoruz… “Neden olmasın?” diyor Orhan ve söz konusu ürünleri ihraç edip ülke için çok değerli katma değer oluşturmaya devam edecekleri müjdesini veriyor.