Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Erzurum'daki şiddet olayına ilişkin soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyada yer alan görüntüler hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakanlıktan, Erzurum'da iki öğrencinin şiddet olayına karıştığı iddiasıyla sosyal medyaya yansıyan görüntüler hakkında açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Görüntüler hakkında bugün Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilerek inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Etiketler: Erzurum Milli Eğitim Bakanlığı
Son Haberler
- 20:38
- 20:31
- 20:27
- 20:17
- 20:00
Sıradaki Haber
Türkiye'nin başarılı operasyonları uyuşturucu rotalarını değiştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz