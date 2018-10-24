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Milli Eğitim Bakanlığı "andımız" kararını temyize götürdü

Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın andımız kararını temyize götürerek, yürütmenin durdurulmasını istedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı &quot;andımız&quot; kararını temyize götürdü

Danıştay'ın okullarda öğrenci andı okunsun yönündeki kararına Milli Eğitim Bakanlığı itiraz etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay'ın kararını temyize götürdü. Yürütmenin durdurulmasını istedi.

Kararı, Danıştay İdari Davalar Kurulu'nun 14 üyesi verecek.

Bakanlıktan daha önce iptal kararına ilişkin, "karar kesin değil, temyiz yolu açık, hukuki süreç devam etmektedir" açıklaması yapılmıştı.

İlköğretim okullarında "öğrenci andı" okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştı.

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Şura-yı Devlet'ten Danıştay'a Uluslararası Sempozyumu"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın "andımız" kararı ile ilgili, "2018'e kadar niçin acaba bu konuda bir karar verilmedi de şimdi veriliyor? Şimdi mi aklınıza geldi?" diyerek tepki göstermişti. 

Kaynak: TRT Haber

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