İŞKUR bu yıl yaklaşık 970 bin kişiyi istihdam etti

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Ticaret Borsası iş birliğiyle "Bu fuarda iş var" sloganıyla düzenlenen 7. Erzurum İstihdam Fuarı ve Kariyer Günü etkinliğinin açılışına katıldı.

Açılışta konuşma yapan Uzunkaya, istihdam konusunun tüm devletlerin en önemli meselesi olduğunu söyledi.

Devletlerin başarısının istihdamda attığı adımlar ve işsizlikle mücadelede uyguladığı programlar neticesinde farkını hissettirdiğini belirten Uzunkaya, 30 büyükşehirde istihdam fuarları düzenleyerek, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirdiklerini anlattı.

"970 bin kişi istihdam edildi"

Uzunkaya, Erzurum'da da İŞKUR İl Müdürlüğünün sınırlı sayıdaki personelinin çalışmasıyla 2002'de 128 kişi istihdam edilmişken bu yıl 8 bin kişinin istihdamının sağlandığını belirtti.

Uzunkaya, "İŞKUR, Türkiye'de 2002'de 24 bin insanın istihdamına aracılık etmişken 2018'de yaklaşık 970 bin kişiyi istihdam etti." dedi.

"İş gücü piyasamızın nitelik ve vasıf sorunu var"

Genç ve kadın istihdamının da arttığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"2000'li yıllarda kapatalım denilen İŞKUR, Dünya İstihdam Birliğinin yani dünya istihdam kurumlarının başkanlığını yürütecek kurum haline geldi. Bunu milletimizle başardık. İş gücü piyasamızın nitelik ve vasıf sorunu var. İşte bu sorunları halledebilmek için teşviklerimizle, programlarımızla insanımızı yetiştirip iş bulma imkanlarını kendilerine sağlamaktayız. Bugün dünya istihdamsız büyümekten bahsediyor ama Türkiye olarak biz istihdamla büyümekte kararlıyız."

Kaynak: AA