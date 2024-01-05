Milli Eğitim Bakanı Tekin, Sivas'ta ziyaretler yaptı

Tekin, Valilik ziyaretinin ardından Ulu Cami'de cuma namazını kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara lokma ve helva dağıtan Tekin, daha sonra kent merkezindeki Selçuk Ortaokulu, Lütfi Abay İlkokulu ile Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenler ile bir süre sohbet etti.

Tekin, katıldığı, Genç MÜSİAD Sivas Şubesi'nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hayatının en kalıcı dostluklarını Sivas'ta oluşturduğunu söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çeken Tekin, şunları söyledi:

"Modern devletler, sadece hükümetle ilgili organizasyonlarla değil, NGO (sivil toplum örgütü) dediğimiz yani hükümet dışı organizasyonlarla beraber kamusal hizmetleri yürüttüğü zaman daha etkin olabilecek örgütlemeler haline dönüştü. Dolayısıyla ben Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin sayısının artmasını, hükümeti bu anlamda yönlendirmesini ve bir lobicilik faaliyetiyle yönlendirmesini hem de bu anlamda hükümetin yaptığı şeyleri, kamu otoritesinin yaptığı şeyleri, toplumsal desteğin sağlanması konusunda NGO'ları çok önemsiyorum. NGO'lar ile beraber meslek örgütlerini gerçekten çok önemsiyorum. Kamunun mutlaka sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle birlikte çalıştığı zaman yapacakları şeylerin toplumsal desteğinin, katma değerinin daha fazla olacağına inanıyorum. O yüzden bugün Genç MÜSİAD'ın genel kuruluna katılma imkanımızın olmasından dolayı mutlu oldum."

Tekin, demokratik ülkelerde, demokratik kültürün yerleşmesi açısından bu tür yapılardaki seçim ve benzeri organizasyonları da önemsediğini ifade ederek, "Dolayısıyla burada bir seçimli genel kurula katılmış olmayı bu açıdan da önemli buluyorum. Aranızda bulunmaktan bu sebepten dolayı da mutlu oldum. Eğitimle ilgili olarak genç iş adamlarına önerilerim var. Eğitim sektörü uzun vadede önümüzdeki dönemde genç girişimci arkadaşlar için çok büyük fırsatlar sunmaya hazır bir alan. Eğitim teknolojileri gelişiyor. Teknolojiyle bağlantılı olarak eğitim, öğretim süreçleri değişiyor. Bu anlamdaki ekonomik girişimleri, ticari girişimleri, mutlaka kendilerini şöyle bir gözden geçirerek gelişmelere ayak uydurmaları gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Tekin, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'yi ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tekin'e Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile protokol üyeleri eşlik etti.