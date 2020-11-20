Koronavirüs tedbirleri arttı yüz yüze eğitime ara verildi. İkinci online eğitim nasıl olacak, okullar ne zaman açılacak, ertelenen sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki yeni döneme ilişkin tüm ayrıntıları TRT Haber'de anlattı.

'Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atmayız'

Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz.

Milli Eğitim Bakanı: Mobil uygulamamız ile öğrencilerin, ailesinin ve öğretmenlerin temaslı ve pozitif durumunu izleme imkanımız var. Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor. Bilim Kurulu ile istişare ederek, onların tavsiyesiyle bir karar alıyoruz. pic.twitter.com/ve5KJ4GIeN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

"Toplumdaki genel artış okullarımızı riske sokma ihtimalini doğuruyor"

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptık. Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 4 Ocak'a kadar olan dönemde çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için risk yüksek. Stajların 4 Ocak'a kadar yapılmaması konusunda bir ortak kanaat oluştu. https://t.co/jYaGfvNiUK pic.twitter.com/0Z8Fe7JuPI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

"Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz"

Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 4 Ocak'tan iki hafta önce bir değerlendirme tekrar yapılacak. Tabloya bakacağız. Veriler bize neyi gösteriyorsa onu seçeriz. Öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığından daha önemli bir ölçütümüz yok. pic.twitter.com/OA0bdkSY87 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

'Yıl sonuna kadar stajlar yapılmayacak'

Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yıl sonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı.

Milli Eğitim Bakanı: Okulları uzaktan eğitime yönlendirmişken sınav yapmamız doğru değildi. Bu erteleme salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası, ne şekilde olacak bunla ilgili tarihleri belirledik. Şimdiye kadar yapılan sınavlar geçerli sayılacak. https://t.co/jYaGfvNiUK pic.twitter.com/pwBIvmPeMH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

'Kreşlerle ilgili bugün olumlu bir açıklama yapılacak'

Çalışan annelerin okul öncesi kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de yansıyacak diye düşünüyorum. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Gün içinde tüm milli eğitim müdürlüklerine, okullara bilgiyi geçmiş oluruz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmeleri konusunda olumlu bir haber de bugün yansıyacak diye düşünüyorum. Gün içinde tüm okul müdürlerimize bilgi geçilecek. https://t.co/jYaGfvNiUK pic.twitter.com/e9J4klR7xO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 20, 2020

'Alt yapımızı güçlendirmek için çalışıyoruz'

Erişim sorunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanırsa doğru olmaz. California'da bile erişim sorunu var. Bütün dünya düşünüyor. Alt yapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere 4 saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreç için biz de bir deneyim kazandık, alt yapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu.

'Çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılıyor'

Video kütüphaneleri kurduk, her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT Eba'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada 3-4 ülkede var. Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak. Bu sene öğrencilerimize ilk kez ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa ordan alabilirler.

Ek ders ücretleri

Öğretmenlerin hepsine ek ders ücretleri verilecek.