Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'a ziyaret
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı ziyaret etti.
Ziyarete ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde "Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklara yönelik yürütülen hizmetler, eğitim çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı" ifadeleri yer aldı.
Bakan Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’ı Ziyaret Etti— MEB (@tcmeb) November 12, 2021
Ziyarette iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı.
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Etiketler: Mahmut Özer Derya Yanık
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