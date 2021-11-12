Ziyarete ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde "Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklara yönelik yürütülen hizmetler, eğitim çalışmaları ve iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı" ifadeleri yer aldı.

Bakan Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’ı Ziyaret Etti



Ziyarette iki bakanlık arasındaki iş birliği konuları ele alındı.



Haber???????? https://t.co/0Kbs2mzMKW pic.twitter.com/AUIRlBqqvm — MEB (@tcmeb) November 12, 2021