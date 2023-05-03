Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, güvencesi ve kalitesi konularında farkındalığını artırmak ve onları fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programını hazırladıklarını açıkladı.

Proje kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlayarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor.

Böylece beslenme menüleri ve takvimi, özel durumlarda beslenme, kurumsal standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları ile sağlıklı yemek yeme kültürünün topluma eğitim yoluyla yayılımı hızlandırılıyor.

Sağlıklı beslenme sosyal yaşamın rutini haline getiriliyor

Güvenilir Gıda ve Beslenme Yönetim Sistemi ile 81 ilde okullar belgelendirilip okul gıda işletmelerinin alt yapı standartları güçlendiriliyor.

Okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik edilerek sağlıklı yaşam sürecine öğrenciler de katılıyor.

Kamu spotu, internet sitesi, afişler ve bilgilendirici broşürler ile öğrenciler beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı gıda konularında bilgilendirilirken onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılıyor.

Okul kantin çalışanlarına özel eğitimler veriliyor

ÖBA ve EBA ile öğretmen ve öğrencilere beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri; okul kantin çalışanlarına, beslenme ve gıda alanında görevli bütün taraflara da özel eğitimler veriliyor. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen aile farkındalık eğitimleri ile sağlıklı beslenme sosyal yaşamın rutini haline getiriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, tip 1 diyabet, çölyak ve laktoz intöleransı gibi özel durumlara sahip çocuklar için beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunuyor.

7 bin 594 kişiye eğitimler verildi

Program kapsamında şimdiye kadar pilot okul program yürütücüleri, rehber öğretmenler ve rehberlik araştırma merkezlerinde psikolojik danışmanlar, pilot okul beden eğitimi öğretmenleri, pilot okul müdürleri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, ilçe milli eğitim iş güvenliği uzmanları, il ilk yardım eğitimi mesul müdürleri, pilot okul aşçıları, pilot okul kantin çalışanlarından oluşan 7 bin 594 kişiye eğitimler verildi. 239 bin 303 öğrenci ise İlk Yardım Farkındalık Eğitimi aldı.

"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı"na ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz" dedi.

"Öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak"

Bakanlık olarak 5 milyon öğrenciye okul yemeği desteği sağladıklarına işaret eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öğrencilerimizi sağlıklı öğünlerle buluştururken proje kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak" dedi.