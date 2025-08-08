Açık 24.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 08.08.2025 06:12

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısını saat 14.00'de yapacak. Komisyon İçişleri ve Milli Savunma bakanları ile MİT başkanını dinleyecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanıyor

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda...

Komisyon üyeleri ikinci kez bir araya gelecek. İlk toplantıda çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın toplantıya davet edildi.

Milli Savunma Bakanı Güler, komisyon öncesi Meclis çatısı altında gerçekleştirilen programda konuştu. Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla ilerlendiğini söyledi.

Komisyon saat 14.00'de toplanacak. Toplantıda komisyona katılmayan İyi Parti'den boşalan 3 üyelik için de siyasi partilerden isim isteneceği öğrenildi. Böylece 48 olan üye sayısı 51'e tamamlanış olacak.

Numan Kurtulmuş TBMM Terörsüz Türkiye
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Karabük'te ormanlık alanda yangın: 1 köy boşaltıldı
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
Çocuğa çarpmamak için manevra yaptı, araca çarptı: O anlar kamerada
