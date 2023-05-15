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TRT Haber, AA 15.05.2023 12:06

Milletvekili seçimlerinde son durum ne?

Türkiye, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için kararını verdi. Resmi olmayan sonuçlara göre Meclis'te çoğunluk Cumhur İttifakı'nın oldu. AK Parti 266, Milliyetçi Hareket Partisi 50, Yeniden Refah Partisi de 5 milletvekili ile yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alacak.

Milletvekili seçimlerinde son durum ne?

Milletvekilliği seçimlerinde saat 12.15 itibarıyla yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açıldı. İşte ittifaklar ve partilerde milletvekilleri sayılarında son durum.

Cumhur İttifakı oyların yüzde 49,37'sini aldı ve şu anki verilere göre yüzde 321 milletvekili çıkartıyor. AK Parti 266, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girecek.

Milletvekili seçimlerinde son durum ne?

Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,12'sini aldı ve 213 milletvekili çıkartıyor. CHP'den 169, İyi Parti'den 44 milletvekili meclise girecek.

Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın[Canlı Seçim Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayın]

Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,52 oy alarak 66 milletvekiliyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 62 vekile sahipken, TİP 4 vekille parlamentoda yer alacak

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