Milletvekili seçimlerinde son durum ne?

Milletvekilliği seçimlerinde saat 12.15 itibarıyla yurt içindeki sandıkların yüzde 100'ü açıldı. İşte ittifaklar ve partilerde milletvekilleri sayılarında son durum.

Cumhur İttifakı oyların yüzde 49,37'sini aldı ve şu anki verilere göre yüzde 321 milletvekili çıkartıyor. AK Parti 266, MHP 50 ve Yeniden Refah Partisi 5 milletvekiliyle meclise girecek.

Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,12'sini aldı ve 213 milletvekili çıkartıyor. CHP'den 169, İyi Parti'den 44 milletvekili meclise girecek.

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Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 10,52 oy alarak 66 milletvekiliyle meclise girecek. Yeşil Sol Parti 62 vekile sahipken, TİP 4 vekille parlamentoda yer alacak