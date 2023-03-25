MHP MYK üyesi, iş insanı Ali Uçak, önceki gün MHP Genel Merkezi'ne gidip, milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Uçak, aynı akşam Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki sahibi olduğu üzüm işletmesine geldi. Burada çalışanları ve sevenleri tarafından coşkuluyla karşılandı.

Milletvekili aday adaylığını açıklayan Uçak, şunları söyledi:

"Fikriyatı ve idealleri ile gücünü sadece aziz Türk milletinden alan, millete hizmeti her şeyin üzerinde gören, milli ve maneviyat duygularının ağır bastığı partimiz; Milliyetçi Hareket Partisi gibi köklü, onurlu bir camianın neferi olmaktan her zaman onur ve gurur duydum. Bugün kutlu dergahımıza giderek 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği seçimi için aday adayı olarak müracaatımızı yaptık. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek devletimiz ve milletimiz için yolunda yürüyeceğimizi ifade ettik. Hepinizin önce duasını sonra da bu büyük yürüyüşümüzde yanımızda olmanızı bekliyor, hepinizi en kalbi duygularımla, muhabbetle ve hürmetle selamlıyorum."

Bir anda fenalaştı

Heyecanı görülen Uçak, konuşması sırasında, İstanbul'dan yeni geldiğini, rahatsızlığı nedeniyle serum taktırdığını ve kendisini çok yorgun hissettiğini belirtip, konuşmasının bir bölümünü oturarak tamamladı.

Durumunun biraz daha ağırlaşması üzerine baş dönmesi ve ağrısı şikayetiyle Alaşehir Devlet Hastanesi'ne götürülen Uçak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Uçak, buradaki tedavisini ardından dün akşam üzeri taburcu edildi.