Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank İslahiye'de depremzedelerle iftar yaptı
[Fotograf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremzedelerle orucunu açtı.
Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çeşitli ziyaret ile incelemelerde bulunan Varank, Kalyon Konteyner Kent'e gelerek buradaki yaşam alanlarını gezdi.
Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfınca kurulan iftar alanına geçen Varank, buradaki depremzedelerle iftar yaptı.
Varank, iftarın ardından afetzedelerle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.
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