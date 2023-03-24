Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde çeşitli ziyaret ile incelemelerde bulunan Varank, Kalyon Konteyner Kent'e gelerek buradaki yaşam alanlarını gezdi.

Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfınca kurulan iftar alanına geçen Varank, buradaki depremzedelerle iftar yaptı.

Varank, iftarın ardından afetzedelerle bir süre sohbet etti ve taleplerini dinledi.