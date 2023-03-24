İyi Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malum ve haklı itirazlarım sebebiyle de partimize 28. dönem milletvekili adaylık müracaatında bulunmadım" sözlerini kullandı.

"Bugüne kadar da hep inandıklarımı konuştum, hep kalbimden gelenleri ve doğru bildiklerimi söyledim" diyen Ağıralioğlu paylaşımında, "Gelen telefonlardan anlıyorum ki kızgın, kırgın, üzgün, hırpalanmış ve kahırlı bir şekilde oy verilecek. Ben kendi adıma bu vebale ortak olmayacağım" cümlesine de yer verdi.