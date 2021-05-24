Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 yıl var ama muhalefet cephesinde adaylık konusunda tartışmalar erken başladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusuna açık kapı bıraksa da ittifakın diğer ortağı İyi Parti anket sonuçlarını görmekten yana.

CHP, "anket ve kamuoyu yoklamaları ile aday belirlensin" dedi. Ama bir yandan ibreyi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çevirdi.

Kılıçdaroğlu cephesinden art arda bu iddiaları güçlendirecek açıklamalar geldi.

CHP Genel Başkanı, Twitch yayınında “Seçildiğim zaman” diyerek iddiaları güçlendirdi. Parti sözcüsü Faik Öztrak bu ifadelere açıklık getirdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel başkanımızın katıldığı programda bu soru üzerine yanıtı son derece açıktır. Genel başkanımız CHP iktidar olduktan sonra gençler için yapacaklarımızı anlatmıştır" dedi.

İttifakın diğer ortakları anketleri görmek istiyor

Millet İttifakı'nın diğer ortakları olan İyi Parti ve Saadet Partisi ise yapacakları anket sonuçlarını beklemek istiyor.

İyi Parti tabanı çatı adaylık için Meral Akşener'den yana. Millet İttifakı bu seçimde çatı adayın 3 parti içinden belirlenmesi için ortak karar almış durumda.

Kulislere göre CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ikna turuna çıkması da ihtimal dahilinde.