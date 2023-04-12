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Gündem
AA 12.04.2023 12:32

MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı

MHP'nin tamamlanan seçim beyannamesinde afetlerle mücadele başlığı öne çıktı. yeni anayasa vurgusunun da yapıldığı beyanname, bu hafta sonu kamuoyuyla ve teşkilatlarla paylaşılacak.

MHP'nin seçim beyannamesi tamamlandı

MHP, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında seçim beyannamesini hazırladı.

"Yükselen Ülke Türkiye" vizyonuyla hazırlanan beyannamede, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, bölgesel kalkınmadan tarıma, işsizlikle mücadeleden turizme kadar bütün politikalar bu vizyon çerçevesinde belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum kapsamında yeni anayasa vurgusu yapılan beyannamede, bu kapsamda Meclis İçtüzüğü ile seçim ve siyasi partiler kanunlarında öngörülen düzenlemelere ilişkin başlıklar da yer aldı.

Beyannamede, terörle mücadele operasyonlarında hükümete verilen destek yinelendi.

Afetle Mücadele başlığına ağırlık verildi

Beyannamede, deprem, yangın ve sel gibi afetlerle ilgili daha önceki seçim beyannamelerinde yer alan politikalara yeni maddeler eklendi. "Afetle Mücadele" başlığıyla afet öncesi, afet ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemlere ilişkin politikalara geniş yer ayrılan beyannamede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için atılması gereken adımlar da vurgulandı.

"Yaparsa Cumhur İttifakı yapar" mesajı

MHP ayrıca EYT ve asgari ücretten vergi alınmaması gibi son 5 yıllık süreçte Cumhur İttifakı'nın gerçeğe dönüştürdüğü vaatlerinin yer aldığı kitapçık ve broşür hazırladı.

Milletvekili adaylarına dağıtılacak kitapçık ve broşürle, seçmene "yaparsa Cumhur İttifakı yapar" mesajı verilecek.

Beyannamenin bu hafta sonu kamuoyuyla ve teşkilatlarla paylaşılması planlanıyor.

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