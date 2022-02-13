Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP'nin Kızılcahamam kampında son gün
[Fotoğraf: AA]
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kızılcahamam’daki il başkanları kampı üçüncü gününde devam ediyor. Ülke ve parti gündemi ile teşkilat çalışmaları ele alınıyor. Kamp bugün sona erecek.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanları, Ankara Kızılcahamam'da kampta.
Kampa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlık ediyor.
Basına kapalı oturumlarda Genel Başkan Yardımcıları sunumlarını gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda ilk günkü sunumlarda seçim ve siyasi partiler yasaları hakkında il başkanları bilgilendirildi.
Teşkilata "sahada olun" talimatı
Türkiye ve dünya gündemi ile ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Kampta teşkilattan Cumhur İttifakı'nın tezlerinin halka daha iyi anlatılması istendi.
2023 seçimleri öncesi "sahada olun" talimatı verildi.
Kamp bugün sona erecek.
Etiketler: MHP Devlet Bahçeli
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