MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TCK'da suç tanımına bire bir uyan suçun maddi manevi unsurunu taşıyan, Anayasa'nın 26'ncı maddesi ile güvence altına alınan "düşünceyi açıklama yayma hürriyetinin" dışında kalan çeşitli tarihlerdeki söz ve fiillerinin kamu görevlisine karşı görevlerinden dolayı hakaret, suç ve suçluyu övmek, kamu görevlisi olarak suçu bildirmeme, suçluyu kayırma, suç delillerini bildirmeme, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, terör örgütü propagandası yapma, suçlarını oluşturduğu değerlendirilmiş ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."