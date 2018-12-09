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MHP'de 152 belediye başkanı belli oldu

MHP 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

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MHPde 152 belediye başkanı belli oldu

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:

- Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya

- Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan

- Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı

- Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci

- Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan

- Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara

- Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz

- Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan

- Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan

Kaynak: AA

 

Etiketler: mhp
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