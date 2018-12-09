MHP'de 152 belediye başkanı belli oldu

Buna göre MHP'nin 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde bugün kesinleşen belediye başkan adaylarının listesi şu şekilde:
- Afyonkarahisar Merkez Afyonkarahisar il Fatih Çetinkaya
- Aksaray Merkez Aksaray il Sefer Alkan
- Amasya Merkez Amasya il Mehmet Sarı
- Bayburt Merkez Bayburt il Hükmü Pekmezci
- Bilecik Merkez Bilecik il Akın Atakan
- Bingöl Merkez Bingöl il Mehmet Ziya Buyankara
- Bitlis Merkez Bitlis il Mehmet Yılmaz
- Edirne Merkez Edirne il Recep Kozan
- Gümüşhane Merkez Gümüşhane il Sabri Varan
Kaynak: AA