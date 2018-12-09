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MHP'de 152 belediye başkanı belli oldu

MHP 12'si il olmak üzere 152 belediye başkan adayını daha açıkladı.

09 Aralık 2018 Pazar 18:28





