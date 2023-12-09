Hafif Yağmurlu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.12.2023 20:14

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın istifasının istendiğini duyurdu. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabı üzerinden patisinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti
[Fotograf: AA]

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin yaptığı iddia edilen açıklamaya partisinden tepki geldi.

Sancaklı'nın iddia edilen açıklamaları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.
Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini duyurdu.

"Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum"

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabı üzerinden patisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancaklı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle;
Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP
Sıradaki Haber
TRT World Forum'da "İnsanlığı Güçlendirmek" temalı panel düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:56
İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü
21:51
Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü
21:40
Dünya Gıda Programı: Gazze'deki kıtlık tehlikesini ortadan kaldırmanın tek yolu ateşkes
21:44
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyor
21:14
İklim aktivistleri Venedik'teki 'Büyük Kanal'ı yeşile boyadı
21:58
Bakan Yerlikaya: Güvenliğimize zarar veren kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin
Gazze'de binlerce Filistinli açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya
Gazze'de binlerce Filistinli açlık ve susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya
FOTO FOKUS
Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü
Parisliler şiddetli yağışa rağmen 'Gazze' için yürüdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ