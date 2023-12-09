MHP Milletvekili Saffet Sancaklı partisinden istifa etti

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'nın Kocaeli'deki yerel seçimlere ilişkin yaptığı iddia edilen açıklamaya partisinden tepki geldi.

Sancaklı'nın iddia edilen açıklamaları, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye soruldu.

Bahçeli, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir" dedi.

Gelişmeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Sancaklı’nın partiden istifasının istendiğini duyurdu.

"Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum"

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı sosyal medya hesabı üzerinden patisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancaklı paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum.

Bu vesileyle;

Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım."