MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 2018'de AK Parti ile imzalanan protokol çerçevesinde, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne "Cumhur İttifakı" içinde yer alarak gireceğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinden sonra milletvekili aday adaylığı için partilerinin başvuru takvimini belirleyerek kamuoyuna duyurduklarını belirten Yalçın, bu kapsamda milletvekili aday adaylarının partiye başvurularının yarın saat 09.00'dan itibaren başlayacağını ve 21 Mart Salı saat 17.00'de sona ereceğini ifade etti.

Yalçın, aday adaylığı başvurularının incelenmesi amacıyla kendi başkanlığında "Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu" kurulduğunu belirterek, bu komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım​​, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı​​ ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman​'ın yer aldığını belirtti.