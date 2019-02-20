MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP muhabirleri ile bir araya geldi. Gündeminde yerel seçimler ve Cumhur İttifakı vardı. Cumhur İttifakını gönül işbirliği olarak tanımlayan Bahçeli, "Yenikapı Ruhu ile başladı" dedi.

"Cumhur İttifakı seçimlerden zaferle çıkacak"

Bahçeli, 51'i il 538 seçim çevresindeki ortaklığa vurgu yaparak Cumhur İttifakının seçimden zaferle çıkacağını söyledi.

"Takvime uyarsa 3 ilde ortak miting yapılır"

Bahçeli; Ankara, İstanbul ve İzmir'de program uyarsa AK Parti ile ortak miting yapılabileceğini açıkladı. “Yenikapı’daki gibi muhteşem bir beraberliği İstanbul’da gerçekleştirebiliriz. Öyle bir mitingde İstanbul’da Yıldırım çakar.” dedi.

Meclis Başkanlığı seçimi

İttifak Meclis Başkanlığı seçimlerinde de olacak. MHP,49 milletvekili ile AK Parti’nin adayını destekleyecek.

Bahçeli, “Herhangi bir rezervimiz yok. Takdir Cumhurbaşkanı’nın ve AK Parti yönetiminindir. Onlar ne derlerse biz ona uyacağız.” diye konuştu.

Kocamaz'a davet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'den ayrılıp İyi Parti'ye katılan ve İyi Parti'nin Mersin Büyükşehir adaylığı için başvuru evrakı zamanında verilmeyen Burhanettin Kocamaz'ı davet etti.

Bahçeli, "Mersin açısından bir kayıp. Adana’da davette bulunmuştum. O davete icabet etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Gelin hep beraber olalım helalleşelim Mersin’i de güçlü şekilde alalım.” dedi.

"Saat 17.25 itibarıyla isminin verilmemesi düşündürücü"

Bahçeli, İyi Parti’nin Mersin adayının başvuru evraklarının zamanında yapılmamasını değerlendirdi. Başvurunun saatine “Saat 17:25 itibarıyla isminin verilmemesi hali düşündürücü. Burada gerçekten bir ihmal mi, art niyet mi veya zillet ittifakının farklı bir boyutu mu vardır hep beraber göreceğiz." diyerek dikkat çekti.

HDP'nin 11 büyükşehirde aday göstermemesi

Bahçeli, HDP'nin 11 büyükşehirde aday çıkarmamasını değerlendirdi. "zillet ittifakı" dedi, 'tezgah" yorumunu yaptı. "Kimse saf değil, tezgaha düşülmesin" uyarısında bulundu. CHP'den ayrılıp DSP'ye katılanlar için ise "CHP geçmişte DSP'yi bölmüştü, Allah verdiği gibi almasını biliyor" dedi.

MHP Beşiktaş adayına destek

Klasik otomobil tutkusu bilinen Bahçeli, sürprizini de açıkladı. İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde MHP adayını desteklemeye 06 BJK 001 plakalı klasik otomobile ile gideceğini söyledi.

"Ekonomik verileri siyaset türlüsüne dönüştürmek manasız"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Ekonomik verileri; soğanla, patlıcanla, siyaset türlüsüne dönüştürmenin manası yok" dedi. Çizilen senaryoya kimsenin alet olmaması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; domates, soğan ve patlıcan fiyatlarının tartışılmasının yeni siyasi figür olduğunu belirtti.

"Çizilen senaryonun önünü arkasını görsün"

Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Bahçeli, "Adına Trump mı derseniz ne derseniz deyin bir şeyler oluyor Türkiye’de. O sebepten dolayı bazıları bu gibi konulara alet olmasın. Çizilen senaryonun arkasını önünü görsün. Bunu soğanla, patlıcanla izaha kalkmasın." dedi.

Bahçeli, 2002'deki anayasa fırlatma krizini hatırlatarak, "Yaşanan gerçekler vardır. Atılan bir anayasa kitapçığının nelere mal olduğunu şimdi soğanla, patlıcanla ilişkilendirerek Türkiye'yi anlaşılmaz bir ülke haline dönüştürmenin de bir manası yoktur." diye konuştu.

"Ekonomik verileri siyaset türlüsüne dönüştürmek manasız"

Bahçeli'nin gündeminde siyasetteki sebze ve meyve fiyatı tartışmaları vardı.

Domates, patlıcan, soğan meselesinin siyasetin yeni figürleri olarak ortaya çıktığını ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin ekonomik verilerini domates, soğan, patlıcanla siyaset türlüsüne dönüştürmenin bir manası olmadığını söyledi.

Fırat'ın doğusuna olası operasyon

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili de konuşan Bahçeli, "Gürültüyle eve girerseniz evde kalanların hepsini uyandırırsınız. Bırakın Türkiye de sessiz ve derinden gitsin" dedi.

Yeni askerlik sistemi

Bahçeli, yeni askerlik sistemini de değerlendirdi. Yeni sisteme herhangi bir itirazlarının olmadığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber