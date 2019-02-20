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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
20 Şubat 2019 Çarşamba 13:54 - Son Güncelleme 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:56
Irak'ın kuzeyinde, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerinde teröristler tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan yerler imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Kaynak: TRT Haber
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