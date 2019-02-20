Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyinde, Metina, Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber