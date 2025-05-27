MHP Genel Başkanı Bahçeli: Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılacak, aktarılacak milletle paylaşılacaktır. Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye'yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyareti sonrasında açıklama yapıyor. https://t.co/L3yQTIkFEm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2025

Hiçbir şehidimiz, hiçbir gazimiz günübirlik bir hayatın gelip geçici heveslerin taliplisi ve takipçisi olmadı.

Vatana millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktır. Fazilet, feragat, ferasetle, ferametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardır.

"Her dönemin değil davasının adamı oldular"

Fildişi kulelerine değil, kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil millet muhabbet ve mukaddes aşkıyla kavruldular.

Dışta fakir içte zengin olmayı bildiler. Dava adamlığının kitabını deyim yerindeyse canlarıyla, kanlarıyla yazdılar. Gelenin keyfi İçin geçmişe yüz çevirmediler.

Şehitlerimizin kutlu emanetleri başımızın üstünde, kalbimizin derinliklerinde, ömrümüzün ve özümüzün tam merkezindedir.

Gerçekten bir şeyin vakti vardır. O vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrı ile tebarüz etmektedir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gerçekten bir şeyin vakti vardır. O vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrı ile tebarüz etmektedir. pic.twitter.com/2MbxXnIlbk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2025

"Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır"

Sadakati devremülk gibi gören sahte ve simsal zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe mahkumdur.

Şehitlerimizin yeri gönüllerde mükafatı ise Yüce Allah'ın rahmetindedir. Hepsinin mücadelesi onurlu, hepsinin ahlak ve şahsiyetleri göz kamaştırıcıdır.

Onlar hesap yapmamışlar yanlışa ortak olmamışlar, hasbi ve haysiyetli hayatlarıyla temayüz etmişlerdir.

"Hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla rahmetle özlemle anıyorum"

Ülkücü Şehitler Türk milletinin iftar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre Şehitler ölmemiştir.

Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey’i, hain bir saldırıda şehit düşen merhum Gün Sazak Bey'i, hayatlarını kaybetmiş tüm ülküdaşlarımı saygıyla rahmetle özlemle anıyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu bir ömür diliyorum. Her ülküdaşımdan, davasını, itibarını müdafaa eden kardeşimden Allah razı olsun diyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum.



