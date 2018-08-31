MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi'nce 41 eserin temel atma ve açılış töreninde konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"ABD uluslararası hukuka aykırı fiillerin, korsan ve karaborsa devlet mantığının odağı haline gelmiştir. Buna rağmen Türkiye saldırılara karşı tek yumruktur."

"Türkiye'yi teslim almaya, papazı bahane ederek duruşumuzu bozmaya, milletimizi pes ettirmeye Pensilvanya bekçilerinin, zulüm nöbetçilerinin güçleri de takatleri de yetmeyecektir."

"Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır"

"Döviz, faiz, borç ve enflasyon girdabında boğulmamızı bekleyenler hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Cumhur İttifakı, alayının karşısındadır."

"Büyükşehir belediyeleri FETÖ-PKK yörüngesine sabitlenen partilerin yönetimine geçmemelidir"

"Özellikle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ilaveten diğer 27 büyükşehir belediye yönetimi zillete yakasını kaptıran, ülkesine çelme takan, üstelik FETÖ-PKK-PYD'nin yörüngesine sabitlenen partilerin asla kontrolüne girmemeli, yönetimine geçmemelidir. Bu tarihi bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısı ve tam manasıyla tesisi maksadıyla büyükşehir belediyelerin buna uygun yönetimi de beka meselesidir, geleceğimiz için vazgeçilmez değerdedir."

"Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır."

Kaynak: AA