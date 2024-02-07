Parçalı Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.02.2024 15:33

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Temmuz gazileriyle bir araya geldi

MHP Genel Merkezi'nde, Nejmettin Utuş başkanlığındaki 15 Temmuz gazileri ile görüşen Bahçeli, görüşmede yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gazilerinin, isteklerini, düşüncelerini kendilerine ulaştırmalarından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Sizi sıkıntıya sokabilecek hiçbir şeye yandaş olamayız"

Gazilere, "Bu kapı size her zaman açıktır, her zaman gelebilirsiniz" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Nejmettin Bey, diğer yetkili arkadaşlarla beraber konuyu bize intikal ettirdiler, dosyalarını verdiler. Meclisimizde zaman zaman konuyu gündeme taşıyıp, gazilerle ilgili çalışmaları anlatmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Meclis faaliyetleri devam ederken yine konuyu gündeme taşırız. Sizi sıkıntıya sokabilecek hiçbir şeye yandaş olamayız. Sizin her şeye hakkınız vardır. 15 Temmuz gazileri ve onun yanındaki diğer gazilerimiz, milletimizin medarıiftiharlarıdır. Şehitlerimize rahmet, siz değerli arkadaşlarımıza da sağlık ve mutluluklar diliyoruz."

Nejmettin Utuş ise "Büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımıza sorunları aktaracak, dertlerimizi aktaracak. Sorunlarımızın takipçisi olacağından eminiz." ifadesini kullandı.

Görüşmenin ardından gaziler, MHP'nin önünde Türk Bayrağı açarak, "Gaziler burada, devletinin yanında" sloganı attı.

ETİKETLER
Devlet Bahçeli MHP
Sıradaki Haber
CHP Genel Başkanı Özel, deprem bölgesini ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 mülteci kampına baskın düzenledi
17:10
12 saat arayla 2 kez alkollü araç kullanırken yakalandı
16:57
İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD güçlerinin bölgede bulunmasının hiçbir gerekçesi yoktur
16:56
Bursa evden 1 kamyon çöp çıktı
16:53
İsrail'in Lübnan’a düzenlediği hava saldırısında 3 sivil yaralandı
16:50
Erzurum'da ekmek 4 liradan satılacak
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Ukrayna: Rusya'nın Kiev'e füze saldırıları sonucunda 4 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
FOTO FOKUS
Bebeklerde kafatasında şekil bozukluğu
Bebeklerde kafatasında şekil bozukluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ