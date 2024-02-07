Bir “Dost” hikayesi artık evde devam ediyor

Mehmet Güçük ve köpeği Dost’u ile geçtiğimiz yıl tanışmıştık.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’daki evi hasar gören Mehmet Güçük, uzun bir süre ailesi ve Dost ile evlerinin yanlarında kurulan çadırda yaşadı.

[Depremlerin ardından Mehmet Güçük ve ailesi evlerinin yanında kurulan çadırda yaşadı.]

Adıyaman’ın dağ köyü olan Aksu’da yaşayan Güçük ailesi artık evlerine geri döndü.

Yıllar önce bir çöp poşeti içerisinde buldukları Dost yaşlansa da onlara can yoldaşı olmaya devam ediyor.

[Adıyamanlı Mehmet Güçük ve ailesi artık kendi evlerinde yaşıyor.]

Öncelik can sağlığı

Aradan geçen bir yıl boyunca güçlüklerle karşı karşıya kaldıklarını anlatıyor Mehmet Güçük.

Bu zor zamanlarda kendilerine uzanan yardım ellerine teşekkür etmeyi ise borç biliyor:

“Çok şükür bugün canımız sağ. Dostlarınki de sağ olsun. Bizim için insanlık mertebesi her şeyden öncedir.”

Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Güçük’ün hayvanlarının büyük bölümü depremlerde telef olmuştu.

Yaraların yavaş yavaş sarıldığını söyleyen Güçük, şu an sebzecilik ve küçükbaş hayvancılıkla hayatını idame ettiriyor.

Eski “Dost” saldırıya uğradı

Sadık arkadaşı Dost’un başına gelenler ise Mehmet Güçük’ü bir hayli üzmüş durumda.

Dağlık alanlarda aç kalan kurtlar, Güçük ve ailesinin yaşadığı bölgeye inince evini korumak isteyen Dost, saldırıya uğradı.

Güçük, eski dostunun sadakatine olan minnetini şu sözlerle anlatıyor:

“Darbeyi yediği zaman bayağı etkilendi. O benim için sadık bir dost. Deprem zamanı havlamasıyla bizi uyandırdı. Ne kadar küçükse de yol üzerinde geleni gideni bize bildiriyor. Birkaç tavuğumuz var. Onları koruyor. Birçok hayvanla karşılaştım, bu kadar sadık olanı görmedim.”

Mehmet Güçük gerek devlet görevlilerine gerekse de kendilerine destek olan vatandaşlara teşekkür ediyor.

En büyük dileğiyse bir daha böylesi bir felaket ile karşılaşmamak…

“Hepimiz o acıyı gördük fakat bizlerden daha ziyade can kaybı olanlar, evi yıkılanlar çok oldu. Bizlere yardım eli uzatan herkesten Allah bin kere razı olsun.”